-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الكشف عن إجراءات جديدة حول تجديد رخصة السياقة لفائدة الجالية

الشروق أونلاين
  • 277
  • 0
الكشف عن إجراءات جديدة حول تجديد رخصة السياقة لفائدة الجالية

أعلنت سفارة الجزائر بأبوظبي، الاثنين، عن السماح للجزائريين المتواجدين في الخارج في وضعية إقامة مؤقتة وثانوية، والذين تبقى إقامتهم الرئيسية في الجزائر، بمباشرة إجراءات تجديد رخصة السياقة استنادا على وكالة قنصلية وفقا للترتيبات الجديدة.

وجاء في بيان للسفارة، اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تأتي “في إطار التسهيلات التي تقدمها السلطات العمومية في سبيل تقريب الإدارة الجزائرية من أفراد جاليتنا في الخارج ورفع عناء التنقل من اجل استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتجديد رخص السياقة التي انتهت مدة صلاحيتها أثناء تواجدهم بالخارج”.

مقالات ذات صلة
“الأيادي البيضاء” تطلق حملات جمع الغذاء وكسوة العيد للفلسطينيين

“الأيادي البيضاء” تطلق حملات جمع الغذاء وكسوة العيد للفلسطينيين

منحة البطالة: قرارات وزارية جديدة حول شروط الاستفادة

منحة البطالة: قرارات وزارية جديدة حول شروط الاستفادة

دعم الطبقات الهشة أولوية.. وزيادات في الأجور مطلع 2023

دعم الطبقات الهشة أولوية.. وزيادات في الأجور مطلع 2023

طرطاق وعزوز و3 ضباط أمام القضاء العسكري هذا الأربعاء

طرطاق وعزوز و3 ضباط أمام القضاء العسكري هذا الأربعاء

تأجيل النطق في قضية الفساد بميناء سكيكدة

تأجيل النطق في قضية الفساد بميناء سكيكدة

“نوميديا” و”ريفكا” أمام محكمة الجنح قريبا!

“نوميديا” و”ريفكا” أمام محكمة الجنح قريبا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد