الكشف عن إجراءات جديدة حول تجديد رخصة السياقة لفائدة الجالية

أعلنت سفارة الجزائر بأبوظبي، الاثنين، عن السماح للجزائريين المتواجدين في الخارج في وضعية إقامة مؤقتة وثانوية، والذين تبقى إقامتهم الرئيسية في الجزائر، بمباشرة إجراءات تجديد رخصة السياقة استنادا على وكالة قنصلية وفقا للترتيبات الجديدة.

وجاء في بيان للسفارة، اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تأتي “في إطار التسهيلات التي تقدمها السلطات العمومية في سبيل تقريب الإدارة الجزائرية من أفراد جاليتنا في الخارج ورفع عناء التنقل من اجل استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتجديد رخص السياقة التي انتهت مدة صلاحيتها أثناء تواجدهم بالخارج”.