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رياضة

الكشف عن الأحكام التنظيمية لمنافسة كأس الجمهورية

الشروق الرياضي
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الكشف عن الأحكام التنظيمية لمنافسة كأس الجمهورية

كشف اتحاد الكرة الجزائري، الإثنين، عن الأحكام التنظيمية المعمول بها في منافسة كأس الجمهورية نسخة 2025-2026.

ولعلّ أهم ما برز في الأحكام هو إجبار الأندية على خوض المقابلات، دون التحجّج بِغياب بعض لاعبيها الدوليين (يعزّزون صفوف المنتخبات الوطنية).

وتُجرى مقابلات ربع ونصف النهائيَين بِملاعب تتوفر على مرافق لِاستعمال تقنية الفيديو (الفار).

وبِخصوص الدور الـ 32 الذي يعرف دخول أندية القسم الأول إلى السباق، فقد تقرّر سحب القرعة في الـ 20 من نوفمبر المقبل، وإجراء المقابلات ما بين الـ 5 والـ 6 من ديسمبر الموالي.

وللإطلاع على النص الكامل للأحكام التنظيمية (إضغط هنا).

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