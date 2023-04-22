الكشف عن الترتيبات الخاصة بإجراء امتحان “السانكيام الجديد”

الوزارة تصادق على شروط تنظيم وسير التقييمات الكتابية

صادقت وزارة التربية الوطنية على الترتيبات المرتبطة بتنظيم وسير امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، إذ كلفت مديريها الولائيين بضرورة متابعة عملية طبع مواضيع “السانكيام الجديد” وشبكات التصحيح وسلم التقديرات مع مفتشي المقاطعات، وذلك بغية ضمان الشفافية وعدم ترك مجال للغش وتضخيم علامات الممتحنين، فيما أعلنت بأن تقييم التلاميذ سيتم حصريا عبر شبكة للتصحيح وسلم للتقديرات تم استحداثهما العملية.

وأمرت المديرية العامة للتعليم بالوزارة الوصية، في منشور وزاري يحمل الرقم 121 مؤرخ في 18 أفريل الجاري، مديري التربية للولايات ومفتشي التعليم الابتدائي ومديري المدارس الابتدائية ورؤساء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بضرورة التقيد بتطبيق مجموعة من الترتيبات المفرج عنها، والمتضمنة أساسا تحضير وسير امتحان “السانكيام الجديد” وكيفية معالجة بعض الوضعيات الخاصة به، وذلك بناء على مخرجات الملتقيات الاعلامية التكوينية الجهوية المنظمة في الفترة من 9 إلى 12 أفريل الجاري.

14 إجراء للتنفيذ من طرف مديري التربية

وبخصوص فئة مديري التربية للولايات، طلبت المديرية العامة للتعليم منهم السهر على حسن تنفيذ 14 إجراء متعلق بتنظيم بديل امتحان السانكيام، إذ أوضحت بأنه يتعين عليهم الإشراف الشخصي على عمل الخلية الولائية المنصبة بتاريخ 12 أفريل الجاري، ومتابعة سير مجريات الامتحان وتنفيذ جميع العمليات المرتبطة به والتكفل بالانشغالات المطروحة في حينها واتخاذ الإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى إعطاء أهمية بالغة لعملية طبع مواضيع “التقييمات الكتابية” وشبكات التصحيح وسلم التقديرات مع مفتشي المقاطعات على مستوى المؤسسات التربوية المعنية للطبع، لمنع الغش والتزوير والوقوف على توفير جميع المستلزمات والوسائل، إلى جانب التكفل بتعيين نائب لمدير المدرسة ينوب عنه في حالة الغياب (مساعد مدير المدرسة الابتدائية تلقائيا أو أستاذ).

وفي نفس السياق، طلبت المديرية ذاتها من مديريها الولائيين أهمية الحرص على إعلام الخلية المركزية المنصبة على مستوى المفتشية العامة للتربية، بكل المعلومات المتعلقة بتنظيم الامتحان وسيره، إلى جانب الحرص على إجراء التقييمات الكتابية في الحجرات نفسها التي يدرس فيها التلاميذ، فضلا على تسليم موضوع التقييم الكتابي وشبكة التصحيح وسلم التقديرات للأستاذ عند انطلاق الامتحان.

حجز غيابات التلاميذ رقميا

ودعت نفس المصالح، مديريها التنفيذيين إلى التكفل الجيد بمتابعة إجراء التقييمات الشفوية إلى غاية 24 ماي الداخل، مع الحرص على حجز غيابات التلاميذ على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية في نفس يوم التقييم، بالإضافة إلى متابعة وتسهيل حجز الاستاذ للتقديرات على الأرضية الرقمية ابتداء من تاريخ 23 أفريل، علاوة على السهر على تسخير أستاذ أو من ينوب عنه للكتابة في مكان أي مترشح في حالة عجز عن الكتابة، من خلال تجسيد الإجراءات المعمول بها في هذه الحالات.

كما أمرت المصالح نفسها مديري التربية للولايات، بالاعتماد على الترتيبات الواردة في المنشور الوزاري رقم 204 المؤرخ في 24 نوفمبر 2021، لمرافقة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين بالاقسام العادية، إلى جانب السهر على تعويض الاستاذ الغائب بأستاذ من نفس المدرسة، فضلا على الاحتفاظ بأوراق الإجابات وفقا للترتيبات المتعلقة بأوراق إجابات الاختبارات الفصلية، وتسليم الشهادات الشرقية ودفاتر التقييمات الكتابية يوم الخميس 22 جوان المقبل.

تسليم المواضيع دفعة واحدة

وبخصوص فئة مفتشي التعليم الابتدائي، طلبت الوزارة الوصية منهم القيام بطبع مواضيع التقييمات الكتابية في ورقة واحدة فقط، ولا يمكن أن يتجاوز أي موضوع أكثر من ورقة وجها وظهرا، مع احترام ترتيب التقييمات أثناء عملية الطبع، إلى جانب حفظ للمواضيع بعد طبعها في مؤسسة تتوفر على شروط الحفظ وإعلام مدير التربية بذلك، بالإضافة إلى تسليم مواضيع التقييمات الكتابية دفعة واحدة بمحضر استلام إلى مديري المدارس الابتدائية، قبل انطلاق الامتحان ليوم واحد أو يومين أي بتاريخ 28 أو 29 أفريل الجاري، ويمكن عند الضرورة تسليمها قبل ذلك بوقت للمدارس الابتدائية المتواجدة بالمناطق النائية بعد موافقة مدير التربية، فضلا على تسليم شبكات التصحيح وسلم التقديرات الخاصة بكل التقييمات لمديري المدارس الابتدائية، مع أظرفة التقييمات الكتابية.

وحثت الوصاية المفتشين أيضا على إعداد جدول سير التقييمات وتبليغه لمديري المدارس الابتدائية يوم 20 أفريل الجاري، علاوة على عقد لقاء مع مديري الابتدائيات وأساتذة أقسام الخامسة ابتدائي يوم 25 أفريل الجاري في الفترة المسائية، لعرض كل الخطوات الاجرائية المتعلقة بسير هذا التقييم، فضلا على متابعة عملية حجز التقديرات والاطلاع على مخرجات التقييم عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية الموسومة “بتقييم”، ناهيك عن دراسة عينات لمختلف إجابات التلاميذ ومراقبة مدى تطابقها مع “سلالم التقدير”.

لا توقف للدراسة خلال “السانكيام”

وفيما يخص فئة مديري المدارس الابتدائية، أفادت الوزارة بأنهم مطالبون وجوبا بتنفيذ خمس عمليات على أرض الواقع، ويتعلق الأمر أولاً بضمان استمرار الدراسة خلال فترة التقييمات الكتابية لجميع المستويات بما فيها مستوى السنة خامسة ابتدائي، وثانيا احترام الرزنامة اليومية للتقييمات الكتابية وعدم إدخال أي تغيير عليها، وثالثا توحيد توقيت دخول وخروج تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي في المدارس التي تعمل بنظام الدوامين، خلال فترة التقييمات وإعلام التلاميذ وأوليائهم بذلك قبل 23 أفريل، ورابعا إعادة تشكيل الأقسام متعددة المستويات بالصيغة التي تسمح لتلاميذ مستوى الخامسة ابتدائي، من إجراء التقييمات وتبليغ الأولياء بهذا التعديل المؤقت وخامسا تبليغ جدول سير التقييمات المعد من قبل مفتش المقاطعة للتلاميذ وأوليائهم قبل 23 أفريل الجاري.

مواصلة إجراء التقييمات الشفوية إلى غاية 24 أفريل

وبشأن أساتذة التعليم الابتدائي، أوضحت الوصاية بأنهم ملزمون بمواصلة إجراء التقييمات الشفوية إلى غاية 24 ماي الداخل، والحرص على إجراء التقييمات الكتابية وفق الرزنامة اليومية وجدول سير التقييمات، إلى جانب الإجابة على الأوراق المزدوجة العادية بالنسبة للمواد التي لا يمكن تضمين الإجابات على ورقة الموضوع، وإعلام التلاميذ بالتقييمات المعنية مسبقا، علاوة على حجز التقديرات ابتداء من 23 أفريل وإلى غاية 4 جوان القادم عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية “تقييم”.