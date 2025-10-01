الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من المحترف الأول

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة، عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من المحترف الأول.

وضمت التشكيلة لاعبين من ترجي مستغانم ويتعلق الأمر بالحارس هناني والمدافع جمال بلعمري.

كما ضم خط الدفاع كل من لاعب جمعية الشلف عبادة وظهير اتحاد العاصمة محروز، بالإضافة إلى حميدو فاتو من مستقبل الرويسات.

وتواجد في خط الوسط بكير من اتحاد خنشلة، وبوطيش من شبيبة الساورة، وجوبا من مولودية وهران.

وفي الهجوم اختير للتشكيلة المثالية كل من عوجان من مولودية وهران، وديب لاعب شباب قسنطينة، بالإضافة إلى ماتوتي من اتحاد خنشلة.