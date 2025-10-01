-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من المحترف الأول

عمر سلامي
  • 47
  • 0
الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من المحترف الأول
أرشيف
لقطة من مباراة شباب بلوزداد وشباب قسنطينة

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة، عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من المحترف الأول.

وضمت التشكيلة لاعبين من ترجي مستغانم ويتعلق الأمر بالحارس هناني والمدافع جمال بلعمري.

كما ضم خط الدفاع كل من لاعب جمعية الشلف عبادة وظهير اتحاد العاصمة محروز، بالإضافة إلى حميدو فاتو من مستقبل الرويسات.

وتواجد في خط الوسط بكير من اتحاد خنشلة، وبوطيش من شبيبة الساورة، وجوبا من مولودية وهران.

وفي الهجوم اختير للتشكيلة المثالية كل من عوجان من مولودية وهران، وديب لاعب شباب قسنطينة، بالإضافة إلى ماتوتي من اتحاد خنشلة.

مقالات ذات صلة
بيتكوفيتش لم يخطئ مع مازة وبولبينة وشياخة

بيتكوفيتش لم يخطئ مع مازة وبولبينة وشياخة

بيتكوفيتش مقتنع بأن التجديد في “الخضر” سيكون بعد نهاية تصفيات المونديال

بيتكوفيتش مقتنع بأن التجديد في “الخضر” سيكون بعد نهاية تصفيات المونديال

“الفيفا” يؤكد على استضافة قطر للمرحلة النهائية من كأس القارات للأندية

“الفيفا” يؤكد على استضافة قطر للمرحلة النهائية من كأس القارات للأندية

استدعاء 26 لاعبا أوغنديا لِمُواجهة الجزائر

استدعاء 26 لاعبا أوغنديا لِمُواجهة الجزائر

بِالفيديو: محرز يُسجّل ضد بلماضي وبولبينة

بِالفيديو: محرز يُسجّل ضد بلماضي وبولبينة

الكشف عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العرب 2025

الكشف عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العرب 2025

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد