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رياضة

الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى

عمر سلامي
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الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي جرت يومي الجمعة والسبت.

وسيطر فريق شبيبة القبائل على التشكيلة المثالية بتواجد ثلاثة لاعبين، ويتعلق الأمر بالمدافعين محمد أمين مداني، ورضا حميدي ووسط الميدان مهدي بوجمعة.

وضمت التشكيلة التشكيلة المثالية لهذه الجولة لاعبين من مولودية الجزائر، هما رضا حلايمية وأيوب غزالة، ولاعبين من شباب بلوزداد، ويتعلق الأمر بعد الرؤوف بن غيث وأيمن محيوص.

وضم خط الهجوم كل من جعبوط من نجم مقرة، وأيمن محيوص من شباب بلوزداد، وحيتالة من ترجي مستغانم.

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