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رياضة

الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى

عمر سلامي
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الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى
لقطة من مباراة مولودية الجزائر ومولودية البيض

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ24 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وضمت التشكيلة المثالية، ثلاثي الهجوم، المتكون من لاعبي شبيبة القبائل، رضوان بركان وأيمن لحمري، بالإضافة مهاجم مولودية وهران عبد العزيز مولاي.

كما تواجد في التشكيلة محمد بن خماسة من مولودية الجزائر، وعبد الرحمان مزيان من شباب بلوزداد، وعبد المومن شيخي من وفاق سطيف.

وضمت التشكيلة المثالية لاعبين من ترجي مستغانم ويتعلق الأمر بجمال بلعمري وإزماني، وسايكو من اتحاد بسكرة، بالإضافة إلى الحارس صالحي والمدافع شحرور من مولودية البيض.

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