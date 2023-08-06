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رياضة

الكشف عن الطاقم المسير الجديد لوفاق سطيف

عمر سلامي
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الكشف عن الطاقم المسير الجديد لوفاق سطيف
ح.م
شعار وفاق سطيف

تم صبيحة الأحد، خلال حفل نقل ملكية وفاق سطيف إلى مجمع سونلغاز، الكشف عن الطاقم المسير الجديد للنادي.

و في إطار مشروع شركة سونلغاز، تم الإعلان عن الأسماء التي ستقود الوفاق في المرحلة الجديدة، وفي مقدمتها رئيس مجلس الإدارة الجديد رايس عبد الحميد.

كما عين مجمع سونلغاز نبيل قواسمية في منصب المدير العام للنادي، أما أعضاء مجلس الإدارة فهم: نبيل قبايلي، حمرون وداد، حسين خوجة رشدي، صادي وليد، بن جاب الله الدراجي.

وتم الإعلان عن الطاقم المسير الجديد للوفاق، خلال الحفل الذي أقيم صبيحة الأحد، بمناسبة نقل ملكية الوفاق إلى مجمع سونلغاز، وهو الحفل الذي تم خلاله عرض مشروع الشركة.

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