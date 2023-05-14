الكشف عن العلامة الرسمية لمونديال 2026 هذا الأربعاء

مراسم التقديم بمشاركة فنانين معروفين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن العلامة الرسمية لمونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستقدم الأربعاء المقبل في مدينة لوس أنجلس، إحدى مقرات البطولة. وستقام مراسم التقديم بعرض يشارك فيه فنانون مدعون.

وكشف الفيفا: “سينطلق في 17 ماي الجاري، العد التنازلي بعروض وأنشطة في باقي المقرات في الدول الثلاثة المنظمة، ما سيمنح المتابعين فرصة جديدة للمشاركة في التقديم الرسمي للعلامة”.

وستقدم الدول المضيفة الثلاثة للمونديال في 2026 حملة “#WeAre26” (نحن 26) التي تحث الأشخاص والبلديات والجمعيات على المشاركة، بشكل فعال في مراسم التقديم. وستشمل الحملة صورا لمواقع مهمة في المونديال “تعكس جوهر ما يكنه للجمهور في عام 2026 وتدعو العالم للمشاركة في الحملة”. وبجانب العلامة الرسمية للبطولة، دشن الفيفا علامة خاصة لكل واحدة من الـ16 مدينة المضيفة ” للبطولة، في مبادرة غير مسبوقة لحشد الجماهير والثقافات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة”، حيث سيقام مونديال 2026 في 3 دول بـ16 مقرا و48 منتخبا و104 مباريات.