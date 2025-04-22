-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الكشف عن الفائزين بجوائز لوريوس

الشروق أونلاين
  • 151
  • 0
الكشف عن الفائزين بجوائز لوريوس
ح.م
تتويج ريال مدريد بجائزة أفضل فريق للعام في العالم

احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد، مساء الإثنين، حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية العالمية.

وفاز نادي ريال مدريد بجائزة لوريوس لأفضل فريق للعام في العالم، والتي تسلمها الثنائي داني كارفاخال ولوكا مودريتش.

وكان ريال مدريد فاز الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه يعاني من نتائج سلبية في الموسم الحالي 2024-2025.

وحصد لامين يامال نجم برشلونة جائزة لوريوس لأفضل إنجاز استثنائي للعام في العالم.

وتوّج يامال مع المنتخب الإسباني بلقب يورو 2024، كما أنه يتألق على المستوى الفردي مع برشلونة.

وفاز لاعب قفز الزانة السويدي أرماند دوبلانتيس بجائزة أفضل رياضي، وحصد راكب الأمواج الأمريكي جائزة إنجاز العمر.

وتُوجت السباحة الصينية جيانغ يويان بجائزة أفضل رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والدراج البريطاني توم بيدكوك بجائزة أفضل رياضي في الرياضات الحركية.

وفازت لاعبة الجمباز الأمريكية ريبيكا أندرادي بجائزة أفضل عودة، بعد حصدها الميدالية الذهبية في منافسات الحركات الأرضية في أولمبياد باريس 2024.

كما تم تكريم أسطورة التنس، الإسباني رافاييل نادال بجائزة أيقونة الرياضة .

مقالات ذات صلة
شباب قسنطينة يدفع ثمن نقص الخبرة الإفريقية

شباب قسنطينة يدفع ثمن نقص الخبرة الإفريقية

منصب للجزائر في الاتحاد العربي للفروسية

منصب للجزائر في الاتحاد العربي للفروسية

صادي يستدعي رؤساء الأندية لاجتماع طارئ

صادي يستدعي رؤساء الأندية لاجتماع طارئ

أبرز ما جاء في اجتماع رئيس “الفاف” مع حكام النخبة (فيديو)

أبرز ما جاء في اجتماع رئيس “الفاف” مع حكام النخبة (فيديو)

المدرب الجديد لِأواسط “الخضر” يُنهي أوّل تربّص له

المدرب الجديد لِأواسط “الخضر” يُنهي أوّل تربّص له

فراحي يُعيد ظاهرة الحراس الهدافين إلى الواجهة

فراحي يُعيد ظاهرة الحراس الهدافين إلى الواجهة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد