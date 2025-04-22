الكشف عن الفائزين بجوائز لوريوس

تتويج ريال مدريد بجائزة أفضل فريق للعام في العالم

احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد، مساء الإثنين، حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية العالمية.

وفاز نادي ريال مدريد بجائزة لوريوس لأفضل فريق للعام في العالم، والتي تسلمها الثنائي داني كارفاخال ولوكا مودريتش.

وكان ريال مدريد فاز الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه يعاني من نتائج سلبية في الموسم الحالي 2024-2025.

🚨🚨🚨 رسمياً : لامين يامال (17) سنة يفوز بجائزة لوريوس لأفضل إنجاز استثنائي في العام ، مُستحقة ✅ ◀️ الأكثر صناعة حاليا بالدوري الإسباني pic.twitter.com/qvd1YrEg0V — منتخب إسبانيا (@spain_national) April 21, 2025

وحصد لامين يامال نجم برشلونة جائزة لوريوس لأفضل إنجاز استثنائي للعام في العالم.

وتوّج يامال مع المنتخب الإسباني بلقب يورو 2024، كما أنه يتألق على المستوى الفردي مع برشلونة.

وفاز لاعب قفز الزانة السويدي أرماند دوبلانتيس بجائزة أفضل رياضي، وحصد راكب الأمواج الأمريكي جائزة إنجاز العمر.

وتُوجت السباحة الصينية جيانغ يويان بجائزة أفضل رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والدراج البريطاني توم بيدكوك بجائزة أفضل رياضي في الرياضات الحركية.

وفازت لاعبة الجمباز الأمريكية ريبيكا أندرادي بجائزة أفضل عودة، بعد حصدها الميدالية الذهبية في منافسات الحركات الأرضية في أولمبياد باريس 2024.

كما تم تكريم أسطورة التنس، الإسباني رافاييل نادال بجائزة أيقونة الرياضة .