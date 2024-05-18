الكشف عن الفائز بتنظيم مونديالي 2030 و2034 يوم 11 ديسمبر القادم

الفيفا تؤكد في ختام الجمعية العمومية ببانكوك:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقد اجتماع افتراضي لكشف النقاب عن الملف الفائز بتنظيم كأس العالم 2030، وكذلك مونديال 2034، إذ لم يقدم سوى ملف ترشيح مشترك لمونديال 2030، ما يعني الإعلان رسميا عن فوز هذا الملف.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري، جياني إنفانتينو، في ختام الجمعية العمومية لـ”فيفا”، التي انعقدت الجمعة، في العاصمة التايلاندية، بانكوك، أن موعد الكشف عن الملف الفائز بهاتين النسختين من المونديال (2030 و2034)، سيكون يوم 11 ديسمبر المقبل.

ورغم أن مونديال 2030 لم يكن مدرجا في جدول أعمال اجتماع بانكوك، فإن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيدرو روتشا، استغل رحلته إلى العاصمة التايلاندية، لعقد “لقاء قصير”، مع جياني إنفانتينو، وفقا لما أكده ممثلو الاتحاد الإسباني لوكالة الأنباء الإسبانية، وفي الوقت نفسه، عقد روتشا أيضا، اجتماعا ثنائيا، الجمعة، مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ألكسندر تشيفرين، الذي أبدى “دعمه الكامل لكرة القدم الإسبانية، في تخطي الصعاب، التي ستواجهها خلال السنوات المقبلة، مع تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك”.

البلد الوحيد المتقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2034 أيضاً، وذلك في نوفمبر حيث أطلق الاتحاد السعودي، في الأول من مارس، الحملة والهوية الرسمية الخاصة بملف المملكة لاستضافة مونديال 2034، للمرة الأولى، تحت شعار “معاً ننمو”، والقائمة على ثلاثة أهداف، وهي: “تنمية القدرات البشرية، وتنمية كرة القدم، وتنمية جسور التواصل”.