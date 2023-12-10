الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام بالسعودية، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ونشر حساب الاتحاد السعودي عبر منصة “إكس” ، صورا للكرة التي سيلعب بها مباريات البطولة والتي تحمل الألوان الأبيض، الوردي، البرتقالي والأسود.

7 فرق تتنافس في الحدث المنتظر 🏆🇸🇦 إليكم الكرة الرسمية لـ #كأس_العالم_للأندية FIFA السعودية 2023™ ⚽👇#هلا_بالأبطال pic.twitter.com/84mz2tlvFf — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 9, 2023

ويشارك في البطولة سبعة فرق هي: اتحاد جدة، الأهلي المصري، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، فلومينينسي البرازيلي، ليون المكسيكي، أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، على أن يواجه الفائز بينهما، النادي الأهلي المصري في الدور الثاني.

وتلعب مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي أمسية هذا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.