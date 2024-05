الكشف عن الكرة الرسمية لمبارتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الكرة الرسمية لمباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأطلق “كاف” اسم “عُلا” على الكرة الرسمية للمسابقات القارية للأندية، والتي ترمز للصعود والنجاح باللغة العربية.

وتعني كلمة OLA باللغة اليوروبية تعني الثروة والشرف والاحترام.

وأشار “كاف” عبر موقعه الرسمي على الأنترنيت، إلى أن كرة “عُلا” تجسد روح إفريقيا ومستوحاة من الألوان والفنون في القارة.

Meet OLA! ⚽

The Official Puma Match Ball for CAF Interclubs 2024/25 Season. ❤️‍🔥

Available soon on CAF Store! 🔜@pumafootball | #TotalEnergiesCAFCL | #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/FRq89XIpXE

— TotalEnergiesCAFCL & TotalEnergiesCAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 12, 2024