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رياضة

الكشف عن الكرة الرسمية لمبارتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

عمر سلامي
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الكشف عن الكرة الرسمية لمبارتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
ح.م
كرة "عُلا"

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الكرة الرسمية لمباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأطلق “كاف” اسم “عُلا” على الكرة الرسمية للمسابقات القارية للأندية، والتي ترمز للصعود والنجاح باللغة العربية.

وتعني كلمة OLA باللغة اليوروبية تعني الثروة والشرف والاحترام.

وأشار “كاف” عبر موقعه الرسمي على الأنترنيت، إلى أن كرة “عُلا” تجسد روح إفريقيا ومستوحاة من الألوان والفنون في القارة.

وستستخدم الكرة لأول مرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي مساء السبت على ملعب رادس.

كما ستستخدم في إياب نهائي كأس الكاف، بين الزمالك ونهضة بركان، الأحد المقبل، وسيتم اعتماد الكرة الجديدة في الموسم المقبل.

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