الكشف عن المدينة السعودية المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم و “فيفا” رسمياً، عن استضافة مدينة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي: “جاء ذلك بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جدّة الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل من هذا العام”.

الاتحادان السعودي والدولي يعلنان إقامة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023 في مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.#مونديال_الأندية_بالسعودية#Clubwc — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 26, 2023

وسيشارك في هذه النسخة بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي، وبطل إفريقيا الأهلي المصري.

كما يشارك الإتحاد السعودي بصفته بطلا لدوري البلد المستضيف، وأوراوا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، وسيتم التعرف على الفريق الأخير وهو الذي سيتوج بلقب بطولة أمريكا الجنوبية.

وستكون النسخة المقبلة من مونديال الأندية هي الأخيرة بالنظام الحالي، المكون من 7 فرق، قبل أن تتوسع البطولة إلى 32 فريقا، في نسخة 2025.