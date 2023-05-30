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رياضة

الكشف عن الملصق الرسمي للألعاب العربية الجزائر 2023

عمر سلامي
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الكشف عن الملصق الرسمي للألعاب العربية الجزائر 2023
ح.م
الملصق الرسمي للألعاب العربية الجزائر 2023

كشفت لجنة تنظيم الألعاب العربية، عن الملصق الرسمي وشعار النسخة الـ15، التي تحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل.
وتم اختيار شعار ” بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي”، للحدث الرياضي العربي.

من جهة أخرى يواصل وفد الأمانة العامة للاتحاد العربي للجان الأولمبية الوطنية، زيارته التفقدية للمنشآت الرياضية ومرافق الإيواء، التي تم اختيارها لاستقبال الضيوف واحتضان المنافسات الرياضية.

وقام وفد الأمانة العامة، الإثنين، بزيارة تفقدية لمجمع فنادق “أزاد” والقرية الرياضية للألعاب بزرالدة مازافران والرمال الذهبية، إلى جانب زيارة فندق الشيراطون، والمدرسة العليا للفندقة والإطعام التي ستحتضن منافسات البادمنتون وإقامة الوفود، كما سيزور الوفد عدة مرافق معنية بالمنافسة.

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