الكشف عن الموعد المرتقب لإطلاق هاتف آيفون 15

كشفت تقارير إخبارية عن الموعد المرتقب لإطلاق النسخة الحدث من هواتف شركة “أبل” الأميركية: آيفون 15، وموعد توفره في الأسواق.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه من المتوقع أن تكشف “أبل” عن “آيفون 15” في 12 أو 13 سبتمبر المقبل في الحدث السنوي في مقرها الرئيسي في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتوفر الهاتف الجديد في الأسواق بعد اسبوع آخر، أي بحلول 22 سبتمبر المقبل.

واعتادت آبل الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من كل عام، وتتوفر الهواتف للشراء خلال الربع المالي الأخير من العام، إذ عادةً ما يشكل هذا الربع ذروة إيرادات الشركة خلال العام.

وأشارت التقارير إلى أن الشركة الأمريكية طلبت من موظفيها عدم أخذ أيام عطلة في 13 سبتمبر، بسبب “الإعلان عن الهاتف الذكي الرئيسي”.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هواتف آيفون 15 برو قد يتأخر إطلاقها بسبب مشاكل إنتاجية، لكن ذلك غير مؤكد حتى الآن.

ويتوقع أن تعلن آبل عن سلسلة هواتف آيفون 15 خلال الحدث المنتظر بأربعة إصدارات مختلفة، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من ساعتها الذكية، وكذلك التفاصيل النهائية وموعد إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة لأجهزتها المختلفة مثل iOS 17 وiPadOS 17 وmacOS Sonoma وغيرها.