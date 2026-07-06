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الجزائر

الكشف عن النتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

الشروق أونلاين
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الكشف عن النتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني
ح.م
انتخابات المجلس الشعبي الوطني

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 2 جويلية 2026، ستُعقد يوم الاثنين 6 جويلية 2026، ابتداءً من الساعة الثانية زوالًا (14:00)، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر.

وأوضح بيان للسلطة أن الندوة سينشطها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، وستُخصص للإعلان عن النتائج المؤقتة للاستحقاق الانتخابي.

ودعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جميع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية المعتمدة بالجزائر إلى حضور الندوة في الموعد المحدد، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.

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