الكشف عن “الوجه الحقيقي” للفرعون المصري رمسيس الثاني

نجح علماء مصريون وبريطانيون في إعادة تشكيل “الوجه الحقيقي” للفرعون المصري رمسيس الثاني باستخدام تقنيات حديثة.

وقال موقع “لايف ساينس” إن العلماء نجحوا في إظهار كيف كان شكل الفرعون المصري رمسيس الثاني عندما كان في ذروة قوته في عمر 45 عاما.

وقالت مديرة مختبر “ذي فيس” في جامعة جون موريس بليفربول كارولين ويلكينسون “أجرينا عملية عودة عمرية ثلاثية الأبعاد لإزالة بعض علامات الشيخوخة من أجل تصويره في منتصف عمره، في ذروة قوته”.

وقالت مديرة المشروع سحر سليم، خبيرة أشعة الآثار وفحص المومياوات وأستاذة الأشعة بكلية طب في جامعة القاهرة، إن الصورة أظهرت كيف أن الفرعون المصري كان “وسيما”.

وأضافت سليم أن “الملك رمسيس الثاني كان محاربا عظيما حكم مصر لمدة 66 عاما”، مبينة أن “إحياء وجهه في شيخوخته وعندما كان شابا يذكر العالم بمكانته الأسطورية”.

ومن أجل إعادة بناء للوجه، صنعت سليم نموذجا افتراضيا ثلاثي الأبعاد لرأس الفرعون وجمجمته من بيانات أشعة مقطعية جديدة، ليتم بعدها تجميع آلاف صورة الأشعة السينية في صورة ثلاثية الأبعاد.

بعدها استخدمت ويلكنسون برامج متطورة مستخدمة في التحقيقات الجنائية لإعادة بناء وجه الفرعون وإضافة نسيج للجلد والعين والشعر.

يشار إلى أن مومياء رمسيس الثاني موجودة حاليا في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة. وتم اكتشاف المومياء في عام 1881 بالقرب من الأقصر في جنوب مصر.

وتؤكد السجلات التاريخية أن رمسيس الثاني ولد حوالي عام 1303 قبل الميلاد، وأصبح فرعونا بعد وفاة والده سيتي الأول حوالي 1279 قبل الميلاد.