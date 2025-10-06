الكشف عن برنامج الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة

كشفت الاتحادية الجزائرية للدراجات عن برنامج الطبعة الـ18 من الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة.

وتنطلق منافسة الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة يوم 14 أكتوبر الجاري، وتختتم يوم 18 من نفس الشهر.

وسيت خلال يومي 14 و15 أكتوبر استقبال الوفود الأجنبية، ونقلهم إلى مكان إقامتهم.

وستنطلق السباقات يوم الخميس 16 أكتوبر، والبداية بسباق في مسلك مغلق بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وفي اليوم الثاني، برمج السباق على الطريق باب الواد، تيبازة، زرالدة.

وفي اليوم الأخير، سيتنافس الدراجون في مسلك مغلق، الجزائر الوسطى القصبة السفلى.