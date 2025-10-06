-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الكشف عن برنامج الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة

عمر سلامي
  • 257
  • 0
الكشف عن برنامج الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة

كشفت الاتحادية الجزائرية للدراجات عن برنامج الطبعة الـ18 من الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة.

وتنطلق منافسة الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة يوم 14 أكتوبر الجاري، وتختتم يوم 18 من نفس الشهر.

وسيت خلال يومي 14 و15 أكتوبر استقبال الوفود الأجنبية، ونقلهم إلى مكان إقامتهم.

وستنطلق السباقات يوم الخميس 16 أكتوبر، والبداية بسباق في مسلك مغلق بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وفي اليوم الثاني، برمج السباق على الطريق باب الواد، تيبازة، زرالدة.

وفي اليوم الأخير، سيتنافس الدراجون في مسلك مغلق، الجزائر الوسطى القصبة السفلى.

مقالات ذات صلة
لاعبو “الخضر” في كامل جاهزيتهم قبل لقاء التأهل للمونديال

لاعبو “الخضر” في كامل جاهزيتهم قبل لقاء التأهل للمونديال

هذا اللاعب يُصاب وقد يغيب عن مواجهتَي المونديال

هذا اللاعب يُصاب وقد يغيب عن مواجهتَي المونديال

“الخضر” يجرون الإثنين أول حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة الصومال

“الخضر” يجرون الإثنين أول حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة الصومال

بيتكوفيتش بين أولوية تأشيرة المونديال وضخ دماء في التعداد

بيتكوفيتش بين أولوية تأشيرة المونديال وضخ دماء في التعداد

بِالفيديو: اعتداء همجي صهيوني على مقر اتحاد الكرة الفلسطيني

بِالفيديو: اعتداء همجي صهيوني على مقر اتحاد الكرة الفلسطيني

الرابطة المحترفة الأولى.. عوجان أفضل لاعب في شهر سبتمبر

الرابطة المحترفة الأولى.. عوجان أفضل لاعب في شهر سبتمبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد