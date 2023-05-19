الكشف عن تاريخ تنظيم “كان” كوت ديفوار

أماطت “الكاف” مساء الجمعة اللّثام، عن تاريخ تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم بِكوت ديفوار.

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته بِالجزائر، الخميس، اللّجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، تحت إشراف الرئيس باتريس موتسيبي.

وسيُجرى “كان” بلاد ساحل العاج ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري 2024.

وتُقام مباراة الافتاح بِملعب “الحسن واطارا”، الذي يقع في مدينة أبيدجان العاصمة الإقتصادية لِكوت ديفوار حاليا، والإدارية- السياسية سابقا.

ودُشّنت هذه المنشأة الرّياضية في أكتوبر 2020، وتتّسع لِنحو 60 ألف متفرّج.