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الكشف عن تاريخ سحب استدعائي امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا

الشروق أونلاين
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الكشف عن تاريخ سحب استدعائي امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا

أعلنت وزارة التربية عن تاريخ سحب استدعاءات اجتياز شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا حيث سيكون بداية من يوم 10 ماي الجاري.

وحسب بيان للوزارة فيتوجب على جميع المتمدرسين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم والمتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2022 وكافة المترشحين الأحرار  لهذين الامتحانين بأن عملية سحب استدعاءاتهم ستكون ابتداء من يوم 10 ماي.

وأوضحت الوزارة أن السحب سيكون عبر الأرضية الرقمية، فضاء الأولياء ومواقع الديوان.

وسيكون سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط ابتداء من يوم 10 ماي وإلى غاية 8 جوان 2022 عبر موقع https://bem.onec.dz.

وفيما يخص امتحان شهادة البكالوريا فسيكون سحب الاستدعاء من 10 ماي إلى 16 جوان من الموقع https://bac.onec.dz.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فقد حددت الوزارة تاريخ  من 10 ماي إلى 08 جوان لسحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط، عبر الموقع :https://bem.onec.dz

والتاريخ من 10 ماي إلى 16 جوان لسحب استدعاء شهادة البكالوريا :https://bac.onec.dz

وزارة التربية تحدد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا

وفي 3 مارس 2022، أعلنت وزارة التربية، عن تواريخ إجراء الإمتحانات الرسمية الوطنية، حيث تم تحديد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا يوم 12 جوان.

وأفاد بيان للوزارة، أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون من يوم 6 جوان إلى 8 جوان 2022.

وأشار المصدر إلى أن امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي قد تم إلغاؤه بالنسبة لدورة 2022.

وسيكون الانتقال إلى السنة الأولى متوسط لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي باحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر، أي: (معدل الفصل الأول + معدل الفصل الثاني + معدل الفصل الثالث)، على أن يعوض هذا الامتحان بداية من السنة الدراسية المقبلة 2023/2022 بامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، بعد رفع التنظيم الاستثنائي للتمدرس ساري المفعول حاليا جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، والعودة إلى التنظيم العادي للتمدرس.

وزارة التربية

وزارة التربية

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التعليقات
4
  • من هناك

    في كل دخول مدرسي أي في كل شهر سبتمبر يشتكي سكان الجنوب قائلين أن الحرارة لا تزال مرتفعة وبالتالي وجب الانتظار و نفس الشيء يتكررخلال اختبارات وامتحانات البيام والباك التي تنظم خلال شهر جوان .. فأين الحل ؟ أم أن هؤلاء يريدون سنة دراسية تنطلق من شهر ديسمبر وتنتهي في شهر مارس علما أن المناطق الشمالية هي أيضا باستثناء المناطق الساحلية والجبلية تعرف نفس الطقس حيث تصل درجات الحرارة فيها الى أكثر من 40 درجة خلال شهر جوان .

    4
  • حائر

    منذ 1962 والى 2021 شهادة الباك تجرى في شهر جوان في الشمال والجنوب والغرب والشرق . أم أن شهر جوان لسنوات 1963 و 1964 ..... و 1980 ............. و 1990 ............الخ كان فيه الطقس معتدل أو بارد ؟؟؟؟

    3
  • Zergui maria

    12جوان تتعدى درجة الحرارة في المناطق الجنوبية 47 درجة و بعد الظهر ربي يعلم بحالتنا

    3
  • أحيانا وجب وضع النقاط على الحروف !!

    لا تربية ولا تعليم ولا اختبارات ولا امتحانات ولا شهادات ولا هم يحزنون فمدارسنا ليس لها ما تقدمه لأبنائنا ... وبالتالي فهي ليست الا مراكز لتجميع ملايين التلاميذ من الساعة 8 صباحا الى الساعة 16. والسلام

    7

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