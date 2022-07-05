الكشف عن تحقيق بن غبريط بشأن ولايات الجنوب

بسبب ترتيب نتائج "البيام".. مديرون يطالبون:

طالب مديرو مؤسسات تربوية وزارة التربية الوطنية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيق في أسباب تدني نتائج الامتحانات المدرسية بـ11 ولاية جنوبية، الذي أجري منذ 7 سنوات، فيما ألحوا على أهمية إيجاد آليات نهائية لملف “التعثر الدراسي” الذي لا يزال يراوح نفسه، على اعتبار أن نفس الولايات لا تزال تتذيل الترتيب في 2022.

وأوضح مديرون في تقرير مفصل تم إنجازه، بأنه رغم المجهودات المبذولة من قبل الوزارة الوصية على مستوى الولايات الجنوبية، لتحسين المستوى والنهوض بالقطاع محليا وولائيا، إلا أن نتائج الامتحانات المدرسية على غرار امتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، قد وردت ضعيفة دون تسجيل أي تقدم، ملتمسين من الوصاية ضرورة التدخل المستعجل للبحث عن حلول نهائية للأزمة.

وأضاف مديرون بأن الوزارة قد اجتمعت منذ سبع سنوات “2015”، في عهد الوزيرة نورية بن غبريط، مع المسؤولين الإداريين والبيداغوجيين لـ11 ولاية وهي كالتالي، الأغواط، النعامة، تمنراست، أدرار، ورقلة، الوادي، بشار، تندوف، غرداية، بسكرة وإيليزي، لتقييم نتائج امتحانات نهاية السنة الدراسية والوقوف عند سبب تدني نتائج الامتحانات المدرسية بها.

وبالموازاة تم بعث وفد وزاري يتكون من حوالي 30 إطارا من مديرين مركزيين للتعليم والتقييم، مفتشي البيداغوجيا والإدارة والتوجيه لمختلف الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مسؤولين من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكذا بمشاركة حوالي 140 مسؤول محلي من قطاع التربية للولايات الإحدى عشر، لأجل تقييم نتائج امتحانات نهاية السنة الدراسة، إذ تم وضع آنذاك برنامج محكم لمعالجة الوضع واستدراك الاختلالات.

وأكد ذات التقرير على أن ورشات العمل التي نظمت آنذاك، قد صدر عنها تصور شامل للنجاح، والذي نتج عنه صياغة ورقة طريق في أشكال تنظيم زمن الدراسة وتوقيتها والإيقاع الدراسي “الوتيرة المدرسية”، كما تم الأخذ بعين الاعتبار آنذاك الإمكانيات والحلول المحلية من تأطير إداري وبيداغوجي يجمع بين التزام مؤسسات الدولة التي ترافق الجماعات المحلية، من خلال مشاركة المجتمع المدني ومنظمات أولياء التلاميذ، لكن وللأسف لا تزال دار لقمان على حالها دون أي تغيير ولو بسيط، ولا تزال الولايات الجنوبية تتذيل ترتيب الامتحانات المدرسية دون علاج.

يذكر أن القائمين على الوزارة، وفور الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط، قد أمروا مجددا بضرورة التحقيق بالمتوسطات التي سجلت نتائج ضعيفة “أقل من 50 بالمائة”، في حين أشارت ذات النتائج إلى احتلال 13 ولاية جنوبية ذيل الترتيب.