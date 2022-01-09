الكشف عن تخصصات الدكتوراه هذا الأسبوع

فتح الأرضية الرقمية للترشح السبت المقبل

ستجتمع اللجنة الوطنية للتأهيل والتكوين في الطور الثالث بحر الأسبوع لتحديد قائمة العروض المؤهلة للتكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2021/2022، والتي ستنطلق الترشيحات فيها يوم 15 من شهر جانفي الجاري عبر منصة “بروغرس”.

وبعد استكمال مرحلة مراقبة مطابقة الملفات من قبل وزارة التعليم العالي يوم 8 جانفي، سيتم تبليغ نتائج مطابقة العروض للمعنيين بعروض التكوين عبر الأرضية الرقمية بداية من 10 جانفي، لتنعقد الدورة السنوية العادية للجنة الوطنية للتأهيل وإعادة قرار التأهيل الخاصة بعروض الإعلان عن الترشيحات، إذ ستفتح البوابة الرقمية لتمكين الطلبة الحائزين على شهادة “ماستر 2” أو ما يعادلها من تقديم ترشيحاتهم عبر الأرضية الرقمية من 15 حتى 24 جانفي الجاري.

وأكدت مصادر “الشروق” بأن شروط الترشح التي سيعلن عنها بحر هذا الأسبوع لن تتغير عن الشروط السابقة، ولاسيما ما تعلق بإلغاء التصنيف لاجتياز المسابقة، إذ أن الترشح مكفول لكل متحصل على شهادة “ماستر 2″، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لدخول المسابقة، وبالتالي لا وجود للتصنيف الذي ألغي في دكتوراه 2021 من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث ستتم دراسة كل ملفات المترشحين الذين يسجلون عبر الأرضية الرقمية، وتحديد قائمة المقبولين لاجتياز المسابقة الكتابية وفقا للشروط التي تعتمدها فرق التكوين، ولاسيما ما تعلق بتطابق التخصص في الليسانس والماستر مع التخصص المفتوح في الطور الثالث وعدم مثول الطالب أمام مجلس تأديبي وتعرضه لعقوبة تتنافى وشروط القبول في الطور الثالث، كما يجب أن يكون عدد المترشحين عشرة أضعاف المناصب المفتوحة والتي في العادة لا تتجاوز ثلاثة في كل تخصص، ويمكن للمعنيين تقديم ترشيحاتهم في أربع جامعات مختلفة على أقصى تقدير، في حين يتم تحديد تواريخ المسابقة حسب كل مؤسسة في الفترة من 20 فيفري حتى 20 مارس 2022.

وتلقت الوزارة 958 عرض تكوين من مختلف مؤسسات التعليم العالي، سيعلن عن المقبول منها الاثنين عبر المنصة الرقمية لتحديد التخصصات التي سيجتازها المترشحون المقبولون، فيما سيتم فتح حوالي 6 آلاف منصب بيداغوجي في الدكتوراه لسنة 2021/2022.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن رزنامة التحضير للمسابقة بداية شهر نوفمبر الفارط، حيث سيفتح باب الترشح للحائزين على ماستر في الفترة من 15 إلى 24 جانفي عبر الأرضية الرقمية بروغرس، على أن تتم دراسة مطابقة ملفات الترشح من طرف المؤسسات الجامعية عبر “بروغرس” من 25 حتى 31 جانفي، ليعلن عن قوائم المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة وإيداع الطعون عبر “بروغرس” من 2 حتى 6 فيفري، أما القوائم النهائية فيعلن عنها بتاريخ 10 فيفري، لتجرى المسابقات عبر مؤسسات التعليم العالي من 20 فيفري حتى 20 مارس 2022.