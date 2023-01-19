الكشف عن تفاصيل امتحان التقييم للسنة الخامسة ابتدائي

كشفت وزارة التربية عن كيفيات تنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وكذا الإجراءات التنظيمية التي تحدده.

وفي تعليمة لها وجهتها إلى مديري التربية وكذا مفتشي التعليم الإبتدائي بالإضافة إلى مديري المدراس، حددت وزارة التربية تنظيم هذا الإمتحان.

وتظمنت التعليمة رزنامة التقييمات الكتابية في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي وكذا المخطط الزمني لمراحل تنظيم الامتحان، بالإضافة إلى نموذج القصاصة الخاصة بكل ظرف من أظرفة مواضيع التقييمات الكتابية.

وأكدت التعليمة أن هذا الإمتحان لن يتم احتسابه في الإنتقال إلى السنة الأولى متوسط، غير أن عدم مشاركة التلميذ فيه يحرمه من الانتقال إلى الطور المتوسط، مهما كان معدله السنوي في التقويم المستمر.

أما عن الإجراءات التنظيمية، فأوضحت الوزارة أنه سيشرع في عملية التسجيل للامتحان في الفترة الممتدة من 5 إلى 23 فيفري 2023، حيث سيتولى مدير المؤسسة التعليمية العملية على الأرضية الرقمية باستعمال رقم التعريف المدرسي للتلميذ.

وبالنسبة للمواد المعنية بالإمتحان، أشارت الوزراة إلى أن هذا الأخير يشمل كل المواد التعليمية المقررة في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، باستثناء مواد التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية والرياضية بالنسبة للسنة الدراسية 2023/2022 وذلك وفق ما يأتي:

وفيما يتعلق بإجراء الامتحان، أكدت الوزارة أن التلاميذ سيجتازون الإمتحان في مؤسساتهم، وتحت إشراف أساتذتهم، كما ستجرى التقييمات الكتابية في أيام غير متتالية في المواقيت الرسمية للدراسة خلال الفترة من 30 أفريل إلى 25 ماي 2023، حيث يُنظم تقييم واحد في اليوم خلال الفترة الصباحية.

وأمرت الوزارة بضمان استمرارية تمدرس التلاميذ بصفة عادية وإعداد جدول سير التقييمات الكتابية لكل مقاطعة أو المقاطعات التي تشترك في مواضيع موحدة، بناء على الرزنامة المرفقة، بمراعاة توحيد توقيت إجراء تقييم كل مادة، وتبلغ نسخة من هذا الجدول للتلاميذ وأوليائهم بوقت لا يقل عن أسبوع من تاريخ إجرائها.