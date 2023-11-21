الكشف عن تفاصيل وبنود اتفاق التهدئة ووقف النار وهذه أبرز العقبات

الاحتلال يحضّر 300 أسيرة وطفلاً تمهيدًا لإطلاق سراحهم وإرسالهم لغزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأنّ الكيان الصهيوني يُحضّر 300 من الفلسطينيين (نساء وأطفال) لإطلاق سراحهم في حافلات إلى قطاع غزّة.

من جانبها، قالت شبكة “CBS” الأمريكية، الثلاثاء، إن هناك صفقة تبادل أسرى، وصفتها بـ”المتبلورة” بين حماس و”إسرائيل” (عبر مفاوضات غير مباشرة)، وقالت الشبكة إنّ الصفقة ستتضمن تحرير 50 أسيراً “إسرائيلياً” مقابل موافقة دولة الاحتلال على إدخال مساعدات إنسانية أوسع إلى قطاع غزة. ولفتت “CBS” إلى أنّ الصفقة تتضمن أموراً عدّة، أبرزها: وقف مؤقت للقتال لكن لا يزال ليس معلوماً كم من الوقت، وأيضاً ستتضمن إدخال وقود، وفق مصادر مطّلعة.

في المقابل، ذكرت القناة 12 أنّ “هناك فجوات كبيرة بين تقرير وآخر بشأن صفقة الأسرى وما بين أيدينا هو مسودة اتفاق ولذلك نحن حذرين في إعطاء تفاصيل”، وفق “الميادين”. فيما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، أنّ الحركة “تقترب من التوصّل إلى اتّفاق” على هدنة بينها وبين الاحتلال الصهيوني، في غزة”، متابعاً أنّ “الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء”.

وسبق أن نشرت هيئة البث العبرية، الإثنين، أن “حكومة بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لصفقة أسرى” مع المقاومة الفلسطينية.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة بات قريباً”، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وذكرت مصادر خاصة لقناة “فلسطين اليوم”، الإثنين، أنّ حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وافقوا على بنود صفقة التبادل، وبحسب المصادر تتضمن الصفقة: “هدنة لخمسة أيام تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار ووقفاً تاماً لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة طوال أيام الهدنة باستثناء مناطق الشمال حيث سيوقف الجيش الصهيوني، عن تحليق الطيران لمدّة ست ساعات يومياً فقط”.

وأضافت المصادر أنّ “الصفقة تتضمن إطلاق 50 أسيراً لدى المقاومة من المستوطنين وحملة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 300 أسير من الأطفال والنساء”. وأوضحت المصادر أن “الإفراج سيجري على مراحل بمعدّل عشرة أسرى من الإسرائيليين يومياً مقابل 30 أسيراً فلسطينياً على أن يتمّ الإفراج عمن يتبقى في اليوم الأخير”. كما يتضمن الاتفاق إدخال 300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى كافة مناطق القطاع.

وأكّدت المصادر موافقة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” مبدئياً على بنود الصفقة، لافتةً إلى أنّ احتمالات التغيير في البنود تبقى قائمة.

يُذكر أنّ شبكة “سي أن أن” الأمريكية ذكرت أنّ إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار موقّت، مقابل إعادة أسرى صهاينة، “مطالبة من حركة حماس وقف تحليق طائرات الاستطلاع المسيّرة الإسرائيلية، فوق قطاع غزة”.

يأتي ذلك فيما يتصاعد الغضب بين المستوطنين الصهاينة تجاه قادتهم بشأن الأسرى الموجودين لدى المقاومة في قطاع غزة، بسبب المماطلة في هذا الملف، بحيث يطالبون بـ”إعادة الأسرى فوراً”.