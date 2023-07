الكشف عن تميمة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، عن التميمة الخاصة بالبطولة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة ما بين 11 جانفي و13 فيفري 2024.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، عن التميمة الخاصة بالبطولة، وهى عبارة عن فيل، وأطلق عليه اسم أكوابا.

Your #TotalEnergiesAFCON Côte d’Ivoire 2023 host is ready. 🐘🇨🇮

A mascot that you’ll appreciate his personality, generosity, and most of all, his hospitality. World, meet 𝐀𝐤𝐰𝐚𝐛𝐚. 🧡 pic.twitter.com/oJkvb15yMN

