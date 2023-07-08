الكشف عن تميمة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، عن التميمة الخاصة بالبطولة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة ما بين 11 جانفي و13 فيفري 2024.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، عن التميمة الخاصة بالبطولة، وهى عبارة عن فيل، وأطلق عليه اسم أكوابا.

Your #TotalEnergiesAFCON Côte d’Ivoire 2023 host is ready. 🐘🇨🇮 A mascot that you’ll appreciate his personality, generosity, and most of all, his hospitality. World, meet 𝐀𝐤𝐰𝐚𝐛𝐚. 🧡 pic.twitter.com/oJkvb15yMN — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) July 7, 2023

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه على موقع “تويتر”: “مضيف بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 جاهز، قابلوا “أكوابا”، التميمة التي ستقدرون شخصيتها والأهم من ذلك كله، كرم ضيافتها”.

وصممت التميمة على شكل فيل كارتوني يرتدي ألوان المنتخب الإيفواري.