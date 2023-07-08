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رياضة

الكشف عن تميمة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

عمر سلامي
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الكشف عن تميمة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023
ح.م
تميمة "كان" كوت ديفوار

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، عن التميمة الخاصة بالبطولة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة ما بين 11 جانفي و13 فيفري 2024.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، عن التميمة الخاصة بالبطولة، وهى عبارة عن فيل، وأطلق عليه اسم أكوابا.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه على موقع “تويتر”: “مضيف بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 جاهز، قابلوا “أكوابا”، التميمة التي ستقدرون شخصيتها والأهم من ذلك كله، كرم ضيافتها”.

وصممت التميمة على شكل فيل كارتوني يرتدي ألوان المنتخب الإيفواري.

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