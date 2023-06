الكشف عن تميمة “يورو 2024”

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، الثلاثاء، عن تميمة بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي ستقام في ألمانيا.

ونشر “يويفا” بيانا عبر موقعه الرسمى وحسابه على توتير أظهر التميمة على شكل دب، وهو يعتبر لعبة الأطفال الشهيرة في ألمانيا، والتي قيل إنها ظهرت في أوائل القرن العشرين.

وجاء انطلاق التميمة من مدرسة ابتدائية فى مدينة “جيلسنكيرشن”، حيث فوجئ الأطفال بزيارة مدرسية من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم، لشرح معنى التميمة للأطفال، قبل زيارة مدرسة النخبة التابعة للاتحاد الألماني.

🎬 The mascot will also lead a video series alongside social media influencers, addressing topics such as training, nutrition and mental health.

This content will be available across social platforms and supporting resources will also be provided to schools, fostering… pic.twitter.com/w5wwma5c1p

