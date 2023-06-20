الكشف عن تميمة “يورو 2024”

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، الثلاثاء، عن تميمة بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي ستقام في ألمانيا.

ونشر “يويفا” بيانا عبر موقعه الرسمى وحسابه على توتير أظهر التميمة على شكل دب، وهو يعتبر لعبة الأطفال الشهيرة في ألمانيا، والتي قيل إنها ظهرت في أوائل القرن العشرين.

وجاء انطلاق التميمة من مدرسة ابتدائية فى مدينة “جيلسنكيرشن”، حيث فوجئ الأطفال بزيارة مدرسية من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم، لشرح معنى التميمة للأطفال، قبل زيارة مدرسة النخبة التابعة للاتحاد الألماني.

🎬 The mascot will also lead a video series alongside social media influencers, addressing topics such as training, nutrition and mental health. This content will be available across social platforms and supporting resources will also be provided to schools, fostering… pic.twitter.com/w5wwma5c1p — UEFA (@UEFA) June 20, 2023

وسيتم تقديم التميمة أمام الجماهير قبل مباراة المنتخب الألماني وكولومبيا الودية أمسية الثلاثاء.

وتهدف التميمة حسب بيان للاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، إلى تشجيع الأطفال في جميع أنحاء أوروبا على حب كرة القدم وقيّمها.

وتقام بطولة كأس أمم أوروبا 2024 فى ألمانيا، خلال الفترة من 14 جوان إلى 14 جويلية من العام المقبل، على 10 ملاعب، بمشاركة 24 منتخبا.