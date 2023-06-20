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رياضة

الكشف عن تميمة “يورو 2024”

عمر سلامي
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الكشف عن تميمة “يورو 2024”
ح.م
تميمة يورو 2024

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، الثلاثاء، عن تميمة بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي ستقام في ألمانيا.

ونشر “يويفا” بيانا عبر موقعه الرسمى وحسابه على توتير أظهر التميمة على شكل دب، وهو يعتبر لعبة الأطفال الشهيرة في ألمانيا، والتي قيل إنها ظهرت في أوائل القرن العشرين.

وجاء انطلاق التميمة من مدرسة ابتدائية فى مدينة “جيلسنكيرشن”، حيث فوجئ الأطفال بزيارة مدرسية من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم، لشرح معنى التميمة للأطفال، قبل زيارة مدرسة النخبة التابعة للاتحاد الألماني.

وسيتم تقديم التميمة أمام الجماهير قبل مباراة المنتخب الألماني وكولومبيا الودية أمسية الثلاثاء.

وتهدف التميمة حسب بيان للاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، إلى تشجيع الأطفال في جميع أنحاء أوروبا على حب كرة القدم وقيّمها.

وتقام بطولة  كأس أمم أوروبا 2024 فى ألمانيا، خلال الفترة من 14 جوان إلى 14 جويلية من العام المقبل، على 10 ملاعب، بمشاركة 24 منتخبا.

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