الكشف عن حجم الصادرات خارج المحروقات بميناء وهران

ارتفع حجم الصادرات خارج المحرقات بميناء وهران بنسبة تفوق 163 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2021، حسبما أستفيد الثلاثاء من مؤسسة الميناء.

وتمثلت غالبية الصادرات في 1.545.912 طن من مادة الكلينكر و261.641 طن من مختلف أنواع الحديد و181.745 طن من الإسمنت بالإضافة إلى تصدير 2500 طن من الزيوت المستعملة.

وارتفعت كمية مادة الكلينكر المصدرة بنسبة تجاوزت 192 بالمائة تليها مادة الاسمنت بزيادة تفوق 129 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من عام 2021، كما أشير إليه.

وعالج ميناء وهران 5.591.103 طن من مختلف البضائع خلال السداسي الأول مقابل 5.630.800 طن خلال نفس الفترة من سنة 2021 و هو ما يمثل تراجع “طفيف” بنسبة تقارب 1 بالمائة.

كما عرفت حركة البضائع الصلبة بالميناء نموا بنسبة تتجاوز 33 بالمائة بالمقارنة مع ما تحقق في نفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 4.210.544 طن.

وبلغت واردات الحبوب بمختلف أنواعها 1.291.044 طن بتراجع بنسبة فاقت 27 بالمائة (481.830 طن) عن نفس الفترة من 2021.

كما عرف استيراد أغذية الأنعام ارتفاعا بنسبة 53ر44 بالمائة حيث انتقل من 638.721 طن في السداسي الأول من 2021 إلى 923.140 طن خلال نفس الفترة من 2022.

وبلغ حجم البضائع السائلة 123.959 طن مع تسجيل زيادة بنسبة 52ر10 بالمائة والتي شملت الزيوت النباتية والزيوت المستعملة وغيرها.

كما شهد نشاط البضائع المتنوعة تراجعا بنسبة فاقت 46 بالمائة حيث بلغت 2.356.026 طن في السداسي الأول من 2021 لتنخفض إلى 1.256.600 طن في نفس الفترة من العام الجاري.

وسجل ميناء وهران تراجعا في نشاط الحاويات في نفس الفترة حيث أحصى معالجة 100.526 حاوية في السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 109.637 حاوية في نفس الفترة من عام 2021 وذلك بانخفاض قدره 33ر8 بالمائة.

وبخصوص حركة المسافرين، سجل ميناء وهران 85.767 مسافر خلال السداسي الأول من العام الجاري فيما بلغت حركة المركبات خلال نفس الفترة 22.596 مركبة، كما أشارت ذات المؤسسة المينائية.