الكشف عن حكام نهائي كأس الرابطة

كشفت لجنة التحكيم عن الطاقم الذي سيتولى مهمة إدارة نهائي كأس الرابطة، الذي سيجمع بين شبيبة القبائل ونجم مقرة..

وعيّنت لجنة التحكيم، مصطفى غربال حكما رئيسيا للمباراة، بمساعدة كل من الحكمين محمد سراج وابراهيم الحملاوي، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع لعبد المومن توابتي.

ويلعب نهائي كأس الرابطة الذي ينشطه فريقا شبيبة القبائل ونجم مقرة الثلاثاء، بداية من الساعة السابعة مساء في ملعب 5جويلية.

وسيظفر الفائز بكأس الرابطة، بالبطاقة الثانية للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد، وبعدما حسم شباب بلوزداد التأشيرة الأولى للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، سيتعرف الجمهور الجزائري الاثنين، بمناسبة الجولة الـ35، على صاحب المركز الثاني الذي يلتحق ببلوزداد للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيان وصاحب المركز الثالث الذي سيشارك في كأس الكاف، رفقة المتوّج بكأس الرابطة.

وحدد الإتحاد الإفريقي تاريخ 10 أوت الجاري، لإرسال قائمة الأندية المعنية بالمشاركة الجزائرية، الأمر الذي دفع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، لاعتماد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، إلى غاية الجولة 35، من أجل إرسال القائمة في الوقت المحدد،على أن تستكمل بعدها البطولة إلى غاية آخر جولة.