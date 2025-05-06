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رياضة

الكشف عن حكم “الكلاسيكو” المرتقب بين برشلونة وريال مدريد

الشروق أونلاين
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الكشف عن حكم “الكلاسيكو” المرتقب بين برشلونة وريال مدريد
أرشيف
لقطة من مباراة برشلونة وريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اختارت طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة برشلونة وريال مدريد.

وحسب صحيفة “ريليفو” الإسبانية فإن المباراة سيديرها الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، ويساعده حكم تقنية الفيديو مارتينيز مونويرا.

وسبق لهيرنانديز وأن أدار مباراة برشلونة وريال مدريد في 4 مناسبات كان آخرها في عام 2019.

ويستضيف برشلونة ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني، ريال مدريد.

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