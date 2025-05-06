الكشف عن حكم “الكلاسيكو” المرتقب بين برشلونة وريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اختارت طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة برشلونة وريال مدريد.

وحسب صحيفة “ريليفو” الإسبانية فإن المباراة سيديرها الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، ويساعده حكم تقنية الفيديو مارتينيز مونويرا.

ArchivoVAR | هيرنانديز هيرنانديز حكم الكلاسيكو 🚨🔴 pic.twitter.com/2kYhWTq0Xf — FCB World (@forcabarca_ar) May 6, 2025

وسبق لهيرنانديز وأن أدار مباراة برشلونة وريال مدريد في 4 مناسبات كان آخرها في عام 2019.

ويستضيف برشلونة ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني، ريال مدريد.