الكشف عن راتب ديشان لِتأليب النّاقمين عليه وتنحيته

لم يمرّ فشل منتخب فرنسا في الاحتفاظ بِاللقب العالمي دون ضجيج الساحة الكروية في هذا البلد.

وبدأت رائحة التسريبات تفوح، مصدرها جهات متباينة، وكلّ يستهدف بلوغ غاية معيّنة.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء، عن أجرة الناخب الوطني ديدييه ديشان، وقالت إن اتحاد الكرة المحلّي يمنحه راتبا سنويا قيمته 2.5 مليون أورو خالية من الضّرائب.

ويُستغرب من صحافة تحوز إمكانيات مادية مُعتبرة، وقريبة من دوائر الحكم في فرنسا، تحوز في أواخر ديسمبر 2022 فقط على معلومات بِخصوص راتب ديشان!

بينما ذكرت إذاعة “آر آم سي”، أن التقني ديشان يرغب في البقاء، لكن من خلال الإمضاء على عقد طويل المدّة (بِاختتام مونديال 2026)، في حين يقترح اتحاد الكرة فترة تنتهي بِإسدال ستار بطولة أمم أوروبا في صيف 2024. عِلما أن العقد الحالي تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر الجاري.