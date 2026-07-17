الكشف عن سبب إندلاع حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالحها المختصة بشأن الحريق الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة، أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى شرارة كهربائية انطلقت من مكيف هوائي بإحدى غرف الطابق الأول، ما أسفر عن وفاة 11 شخصًا، بينهم مربية تبلغ من العمر 52 سنة، وإصابة آخرين.

وأوضح بيان للأمن الوطني أن الفرق المتخصصة باشرت فور وقوع الحادث إجراءات التحقيق لكشف ملابساته، حيث توصل خبراء الشرطة العلمية وتقنيو مسرح الجريمة، بعد المعاينات الفنية، إلى أن الحريق نجم عن شرارة كهربائية صدرت من مكيف هوائي كان في حالة تشغيل متواصل، نتيجة الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التحقيق في القضية لا يزال مفتوحًا لدى المصالح المختصة، من أجل استكمال جميع الإجراءات القانونية وتحديد كافة الملابسات المرتبطة بهذا الحادث المأساوي.

وفي ختام بيانها، تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.