الكشف عن سبب ظهور أميرة سعودية مع جورجينا بالرياض

أثارت صورة لأميرة من آل سعود رفقة عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز، عديد التساؤلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وحصدت الصورة المتداولة للأميرة لولوة آل سعود، برفقة صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعلا واسعا.

وظهرت الأميرة السعودية برفقة العارضة الأرجنتينة، في محل لبيع الملابس، بأحد المولات التجارية في الرياض.

وفي الوقت الذي أثنى نشطاء على جمال الصورة، تساءل آخرون ما الذي تفعله الأميرة لولوة بنت يزيد آل سعود مع جورجينا؟

وقالت تقارير إخبارية إن جورجينا سفيرة للعلامة التجارية ALO Yoga، التي ظهرت في أحد محلاتها بالرياض مع الأميرة.

وأضافت أنهما كانتا تتسوقان، في محل لواحدة من أشهر العلامات التجارية لملابس اليوغا في العالم.

يذكر أن مقر ALO Yoga بلوس أنجلوس، وتم تأسيسها عام 2007 بهدف نشر ثقافة اليوغا.

كما افتتحت عدة فروع لها مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، ومثلتها نجمات شهيرات منهن مايلي سايرس، جنيفر لورانس، سكارليت جوهانسون وغيرهن.

ولا تتوقف الكاميرات عن ملاحقة رونالدو وصديقته منذ وصولهما إلى السعودية، بعد انضمام اللاعب لفريق النصر السعودي.

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو يوثق إطلالة جورجينا، خلال مشاركتها في حفل Joy Awards، برفقة رونالدو.

كما شوهدت، وهي تضع خمارا على رأسها مع فستان مفتوح الصدر، في مفارقة مثيرة ولافتة للغاية.

وكشفت، أنها نسقت إطلالتها للمهرجان مع أحد أصدقائها المصممين، الذي يعيش في دبي.

وردا على سؤال حول شعورها عن العيش في السعودية، قالت جورجينا: “أنا سعيدة جدا وأشعر بالحب من الجميع، أحب السعودية، وكذلك عائلتي وأطفالي، إنه بلد رائع شكرا جزيلا”.

الأميرة لولوة آل سعود

الأميرة لولوة آل سعود درست في مجال الحقوق بين عامي 2018: 2022 وتبلغ من العمر 24 عاماً.

من رائدات الأعمال في مجال الأزياء، على الرغم من عدم تخصصها في هذا المجال إلا أن هوايتها أصبحت مجال عملها الأساسي.

بدأت في العمل خلال الدراسة عام 2019.

استقرت لفترة في مصر، نظرا لظروف عمل والدها، وأسست شركتها الناشئة غو تريند Gotrend المتخصصة في شراء الأزياء عبر الإنترنت.

رئيسة أكبر قمة لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واسمها رايز أب RiseUp.