الكشف عن شروط وتفاصيل التلقيح ضد كورونا في الصيدليات

بالتزامن مع انطلاق العملية

أكد الدكتور أحمد عياطي رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، الاربعاء، أن الصيادلة جاهزون للانطلاق في عملية التلقيح ضد كورونا عبر الصيدليات.

وأوضح عياطي في حوار لإذاعة سطيف الجهوية أن اشراك الصيادلة في العملية يأتي بغية رفع وتيرة التلقيح الوطنية وبلوغ نسبة المناعة الجماعية، مشيرا إلى أن العملية ستكون مجانية.

وعن التوجيهات المتعلقة بالعملية كشف المتحدث أنه تم وضع دليل بين يدي الصيادلة الهدف منه اختصار جميع التوصيات والتوجيهات المتعلقة بأهم خطوات التلقيح من أجل ضمان مسار تلقيح آمن وفعال.

وأضاف أن من أهم الشروط التقنية المفروضة على الصيادلة للقيام بالتلقيح، هو المقر المناسب والمتضمن فضاء خاصا للعملية، موضحا أن الأشخاص المؤهلين للقيام بالعملية هم الصيدلي أو الصيدلي المساعد فقط.

وتابع ضيف الإذاعة أنه يجب على الراغب في أخذ اللقاح الحصول على موعد مسبق، كما يشترط على الصيدلية وضع الشخص الملقح تحت المراقبة لمدة 30 دقيقة قبل المغادرة النهائية، مع تقديم موعد لاحق في الآجال المعنية بكل لقاح.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أنه يتعين على الصيدليات تحديد حاجتها وطلبيتها من اللقاح بالتنسيق مع مديرية الصحة التابعة لها ولائيا، كما يتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية التسليم.

من جهة أخرى، صرح عياطي أن مصالحه تنتظر الترخيص لمباشرة عملية الكشف عن فيروس” كورونا” عبر الصيدليات لتقليل الضغط عن المخابر و توفير هذه التحاليل أيام العطل.