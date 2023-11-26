الكشف عن طبيعة إصابة قندوسي

أكدت تقارير إعلامية مصرية، أن لاعب نادي سيراميكا كيليوبترا تعرض لإصابة ستبعده عن الميادين لمدة لا تقل عن شهرين.

وقالت صحيفة “المصري اليوم”، إن قندوسي تعرض للإصابة خلال مباراة ودية مع فريقه سيراميكا كيليوبترا.

وأضافت أن الإعلامي أمير هشام كشف خلال برنامجه “بلس 90″ عن طبيعة إصابة قندوسي، حيث قال في برنامجه: ” قندوسي خرج مصابًا من المباراة وخضع للأشعة والتي لم تظهر نتائجها بشكل رسمي حتى الآن، ولكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة وغيابه قد يصل إلى شهرين”.

من جهته أكد موقع “كوورة”، استنادا إلى مصادره بأن قندوسي تعرض لإصابة في مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا والجونة”.

وأضاف: ” قندوسي أجرى أشعة أظهرت إصابته بقطع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة، وهو ما يعني غياب اللاعب مدة تتراوح من 4 و6 أسابيع”.