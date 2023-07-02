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الجزائر

الكشف عن عدد الحجاج الذين استفادوا من قرض بدون فائدة

الشروق أونلاين
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الكشف عن عدد الحجاج الذين استفادوا من قرض بدون فائدة
ح.م

استفاد 611 حاج من القرض الحسن “حاجي”، وهو قرض بدون فائدة عرضه القرض الشعبي الجزائري في إطار نشاط الصيرفة الإسلامية، حسب ما أفاد به الأحد بيان للبنك العمومي.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد “تمكن 611 حاج من الاستفادة من القرض الحسن “حاجي”، و هو قرض دون فائدة اقترحه القرض الشعبي الجزائري في إطار نشاط الصيرفة الإسلامية بهدف تعزيز القدرات المالية للحجاج وتسهيل إجراءات تسديد تكاليف الحج”.

وقدر المبلغ الإجمالي لهذا القرض دون فوائد، الممنوح خلال الفترة الممتدة من 30 افريل 2023 الى غاية 11 جوان 2023، بما يقارب 180 مليون دج، حسب البيان.

وعبر القرض الشعبي الجزائري في هذا الاطار عن اعتزازه بHن “مهمة مرافقة الحجاج الميامين في تحقيق أسمى اهداف الحياة واستكمال ركن من أركان ديننا الحنيف قد تمت بنجاح”، مؤكدا أن هذا الإنجاز “يشهد على التزام القرض الشعبي الجزائري بتقديم حلول تتماشى مع احتياجات و متطلبات الزبائن والمواطنين”.

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