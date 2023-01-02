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الكشف عن عدد السواح الأجانب الذين توافدوا على الصحراء الجزائرية

الشروق أونلاين
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الكشف عن عدد السواح الأجانب الذين توافدوا على الصحراء الجزائرية
ح.م

تجاوز عدد السياح الذين توافدوا على الصحراء الجزائرية خلال الأشهر الأخيرة الألفي سائح، من بينهم 1000 سائح أجني من مختلف الجنسيات.

وحسب ما أكده مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية جانت الأمين حمادي فهناك مؤشرات إيجابية تدل على نجاح موسم السياحة الصحراوية.

وكشف المسؤول في هذا الصدد أن تعداد السياح منذ بداية الموسم وإلى غاية مطلع شهر ديسمبر الفارط بلغ نحو 2.728 سائحا من بينهم 1.000 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات و 1.728 سائحا محليا.

وأشار بالمناسبة إلى أن فتح الخط الجوي باريس (فرنسا) جانت (جنوب الجزائر) قد حفز السياح على التوافد إلى المنطقة عبر هذا الخط الجوي المباشر.

و أبرز ذات المتحدث أن مصالحه تسهر على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وبالتنسيق مع مختلف شركاء القطاع في سبيل ضمان إقامة جيدة للوافدين إلى ولاية جانت.

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