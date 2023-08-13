الكشف عن عدد المشاريع الجامعية الجاهزة لتكون مؤسسات ناشئة

تم خلال الموسم الجامعي 2022-2023، تسجيل 234 مشروعا جامعياً جاهزاً للتحويل إلى مؤسسة ناشئة.

وأوضح أحمد مير رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، الأحد، أنّ المشروعات المذكورة حازت على “وسم علامة مشروع مبتكر”.

وتتوزّع هذه المشروعات على مجالات البيو-تكنولوجيا والفلاحة الذكية والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والخدمات”، كما أشار المتحدث جاهزيتها للتجسيد في شكل مؤسسات ناشئة.

كما أعلن مير عن “تسجيل 2243 مشروعاً مبتكراً مودعاً لدى اللجنة الوطنية لمنح علامة مشروع مبتكر و734 مشروعاً جاهزاً يمكن تمويلها من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”.

وسجّل المسؤول ذاته “212 طلب براءة اختراع جاهزة للتسليم على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، ناهيك عن 853 طلب براءة اختراع حاصل على رقم الإيداع”، إضافة إلى “48 علامة تجارية على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و118 علامة تجارية أخرى جاهزة للتسجيل و6 نماذج صناعية، علاوة على 19 مشروعاً قطاعياً مبتكراً”.

بغية مرافقة حاملي المشاريع، أشار مير إلى تسجيل 94 حاضنة أعمال منها 17 حاضنة حاصلة على وسم (لابل) و84 مركزاً لتطوير المقاولاتية و17 داراً للذكاء اصطناعي و3 مدن تكنولوجية.

وكشف المسؤول ذاته عن إنشاء مجمعات سوناطراك، سونلغاز، اتصالات الجزائر، إضافة إلى شركة نفطال، والوكالة الفضائية الجزائرية، لحاضنات متخصصة، مؤكداً أنّ الأبواب تبقى مفتوحة أمام كل المؤسسات الجزائرية لإنشاء حاضنات لمشاريع ابتكارية في مجال اختصاصها.