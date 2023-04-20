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رياضة

الكشف عن قائمة أشبال “الخضر” في البطولة الإفريقية

علي بهلولي
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الكشف عن قائمة أشبال “الخضر” في البطولة الإفريقية
ح.م

كشف الناخب الوطني رزقي رمان، الخميس، عن قائمة تضمّ 26 لاعبا سيُمثّلون الجزائر في بطولة إفريقيا لِصنف أشبال.

واعتمد التقني رمان على 17 لاعبا محلّيا ينتمون إلى أكاديمية اتحاد الكرة الجزائري ونادي البارادو وشباب بلوزداد. و9 زملاء لهم ينشطون خارج الوطن بِفرنسا وإسبانيا وكندا ومصر.

وظهر أن إصابة اللاعب الفذّ مسلم أناتوف مهاجم أكاديمية “الفاف” لا تبعث على القلق، بِدليل أن سيُشارك في البطولة الإفريقية لِفئة أقلّ من 17 سنة.

ويقصّ أشبال “الخضر” شريط البطولة الإفريقية بِمواجهة الصومال، سهرة الـ 29 من أفريل الحالي، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي. في فوج يضمّ أيضا السنيغال والكونغو برازافيل.

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