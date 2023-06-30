الكشف عن قائمة لاعبي المنتخب الأولمبي في الألعاب العربية

كشف الناخب الوطني رشيد آيت محمد، الجمعة، عن قائمة لاعبي “الخضر” لِصنف أقلّ من 23 سنة. الذين سيُشاركون في الألعاب العربية بِالجزائر.

وتُجرى مسابقة كرة القدم في الألعاب العربية ما بين الـ 2 والـ 14 من جويلية المقبل.

ووجّه التقني آيت محمد الدّعوة إلى 23 لاعبا، ينتمون إلى أندية البطولة الوطنية: شباب بلوزداد، وشباب قسنطينة، واتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر، ووفاق سطيف، وشبيبة القبائل، وجمعية الشلف، ومولودية وهران، ونادي البارادو، ونجم مقرة (إضغط هنا).

وسيحلّ وفد المنتخب الوطني الأولمبي بِمدينة عنابة سهرة الجمعة، على أن يُنشّط الناخب الوطني رشيد آيت محمد مؤتمرا صحفيا هناك منتصف نهار السبت.

ويستهلّ اللاعب أكرم بوراس وزملاؤه المشوار في الألعاب العربية سهرة الأحد المقبل، بِمواجهة نظرائهم من سلطنة عمان، فوق أرضية ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة. ضمن فوج يضمّ أيضا السودان ولبنان.