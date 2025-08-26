الكشف عن قائمة لاعبي بوتسوانا لِمُواجهة الجزائر

مباراة الذهاب بين بوتسوانا والجزائر في مارس 2025.

أعلن الناخب الوطني البوتسواني مورينا راموريبولي، الثلاثاء، عن قائمة لاعبيه المعنيين بِمواجهة الجزائر.

وتُجرى هذه المباراة بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، مساء الرابع من سبتمبر المقبل. لِحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقام المدرب مورينا راموريبولي بِتقليص القائمة من 40 إلى 27 لاعبا، كما كشف عنه في مؤتمر صحفي نشّطه بِالعاصمة غابورون.

ولا تزال اللائحة تضمّ متوسط مولودية وهران غابي إدوين موهوتسيوا، الذي دخل إلى أرضية ملعب “ميلود هدفي” بديلا، في الدقيقة الـ 68 من عمر مواجهة الضيف نجم بن عكنون.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة مساء الخميس الماضي، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة الوطنية.

وفضلا عن لاعب “الحمراوة”، ضمّت قائمة مدرب بوتسوانا زميلا له ينشط بِجنوب إفريقيا. وهما الوحيدان المحترفان خارج البلاد.

وبعد مواجهة الجزائر بِأربعة أيّام، تتبارى بوتسوانا مع المضيّف الموزمبيقي، لِحساب الجولة الثامنة من تصفيات المونديال.