الكشف عن قائمة لاعبي جنوب إفريقيا استعدادا لِدورة الجزائر

كشف النّاخب الوطني الجنوب إفريقي هوغو بروس، الجمعة، عن قائمة مُوسّعة للاعبيه، تأهّبا للمشاركة في دور الجزائر الدولية الودّية لِكرة القدم.

وتتبارى جنوب إفريقيا مع منتخب أندورا في الـ 21 من مارس الحالي، ثمّ ضدّ “الخضر” بعد خمسة أيّام من ذلك.

وضمّت اللائحة 32 لاعبا، وقال اتحاد الكرة الجنوب إفريقي في بيان له إن المُدرّب هوغو بروس سيقوم بِتقليصها لاحقا.

وكان التقني البلجيكي قاد منتخب “البافانا بافانا” إلى إحراز المركز الثالث، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.