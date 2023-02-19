الكشف عن قيمة الجوائز المالية للبطولة العربية للأندية

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، جبريل الرجوب عن تفاصيل الجوائز المالية الخاصة بالبطولة العربية للأندية المقرر إقامتها العام الحالي.

وقال الرجوب، في تصريحات لبرنامج “رقم 10” على القناة الأولى المصرية: “الفريق الفائز بلقب البطولة العربية للأندية سيحصل على 6 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني سيحصل على 2.5 مليون دولار”.

وأضاف: “النادي الذي سيودع البطولة من نصف النهائي سيحصل على 200 ألف دولار، والنادي الذي سيخرج من الدور ربع النهائي سيحصل على 150 ألف دولار، والنادي الذي يقصى من دور المجموعات بالمرحلة النهائية سيحصل على 100 ألف دولار بالإضافة إلى قيمة مداخيل تذاكر مبارياته”.