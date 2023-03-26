الكشف عن قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي

بلغت قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي 21 مليار دج، إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، حسبما أفاد به مدير الصيرفة بالبنك العمومي، حسام عكاشة.

وأوضح المسؤول بأن “البنك تمكن خلال فترة وجيزة لم تتعد السنة ونصف السنة، بتحصيل 21 مليار دج من الودائع، لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين في إطار الصيرفة الاسلامية”، وهي النتيجة التي وصفها بـ “الإيجابية والتي توحي بوجود استجابة من طرف الزبائن على هذه الصيغة التمويلية”.

وأكد أن الصيرفة الإسلامية ببنك الجزائر الخارجي استقطبت منذ إطلاقه الرسمي لهذا النشاط في 30 ديسمبر2021، وإلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من 12 ألف و400 زبون، بفضل منتجاتها المصرفية العشر المطابقة للشريعة الاسلامية، والمصادق عليها من طرف الهيئات المخولة، عبر 60 شباك صيرفة اسلامية موزع على كامل ولايات البلاد.

ويتعلق الأمر بـ”حساب الوديعة الاسلامي”، “حساب التوفير الاسلامي”، “الحساب الجاري الاسلامي”، “حساب الاستثمار الإسلامي المطلق”، “المرابحة العقارية”، “مرابحة التجهيزات”، “مرابحة السيارات”، “إجارة المعدات والعتاد المتحرك”، “مرابحة السلع” و”تمويل السلم”.

ويعتزم بنك الجزائر الخارجي مواصلة توسيع شبكته لتوزيع منتجات الصيرفة الاسلامية ضمن خطته التنموية للعام الجاري 2023، والتي تعتمد على تعميم الشبابيك الخاصة بهذا النمط من التمويل على المستوى الوطني، وتنويع باقة منتجاتها.

وأضاف بهذا الخصوص أنه “سيتم طرح منتجات بنكية إسلامية جديدة مبتكرة، لتمويل المؤسسات والأفراد والمهنيين، تضاف إلى المنتجات التي يتم تسويقها حاليا، بما في ذلك تسهيلات موجهة لاقتناء السيارات في انتظار بداية التصنيع محليا”.