الكشف عن مخطط نقل الجماهير لمتابعة لقاء منتخب الصحراء الغربية والمولودية

كشفت ولاية الجزائر، عن مخطط نقل الجماهير إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي لمتابعة المباراة الودية بين منتخب جمهورية الصحراء الغربية وفريق مولودية الجزائر.

وتم تحديد 10 مواقع بالعاصمة، من أجل نقل الأنصار مجانا إلى ملعب نيلسون مانديلا، مع استظهار تذكرة المباراة.

وسيكون بإمكان الجماهير التنقل إلى ملعب نيلسون مانديلا، انطلاقا من المواقع التالية: بالقرب من محطة القطار بالحراش وخروبة، بالقرب من محطة القطار بباعلي وبئر توتة، محطة المعدومين، بالقرب من محطة الحافلات تافورة وبن عكنون، موقف الصابلات، موقف ملعب 5 جويلية.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، أمسية السبت بداية من الساعة الخامسة، مباراة ودية بين منتخب الصحراء الغربية وفريق مولودية الجزائر، حيث سيكون الدخول مجانيا للأنصار.