الكشف عن منظمي نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027 يوم 27 سبتمبر

اجتماع لجنته التنفيذية للكاف

قال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (إنه سيتم الإعلان عن البلدين المضيفين لنسختي كأس أفريقيا 2025 و2027 يوم 27 سبتمبر الجاري، وذلك إثر اجتماع لجنته التنفيذية بالقاهرة.

في هذا السياق، قال رئيس (كاف) الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، في أعقاب جلسة للجنة التنفيذية الخميس: “سنلتقي مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن البلدين الذين سيمنح لهما استضافة كأس أمم أفريقيا 2025 و2027″.

وتابع المسؤول الكروي: “كما ستستضيف الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، في الأسابيع المقبلة، الاجتماع الأول لاتحاد الأندية الأفريقية الذي يمثل أكثر أندية كرة القدم نجاحا وأكبر أندية كرة القدم في أفريقيا”.

ويتنافس كل من الجزائر والمغرب حول استضافة نسخة 2025 التي تم سحب تنظيمها من غينيا الماضي، بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة التي تضم 24 منتخبا، وتأجل البت بهذا الشأن مرات عدة. إلى جانب البلدين المغاربيين، ترشّحت نيجيريا وبنين في ملف مشترك.

وبالنسبة إلى نسخة 2027، فقد ترشّحت الجزائر أيضا، حيث ستتنافس إذا لم تنجح في استضافة نسخة 2025، مع ملفات لكل من السنغال وبوتسوانا وآخر مشترك لـ”شرق أفريقيا” بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ودون الإشارة لأزمة الاتحاد القاري حول حقوق البث مع شبكة “بي ان سبورتس” القطرية، ذكر بيان (كاف) نقلا عن موتسيبي أن اللجنة التنفيذية “اتخذت قرارات مهمة بالإجماع من شأنها أن تساهم بشكل كبير في استدامة كرة القدم، وقدرتها التنافسية العالمية وجاذبيتها في القارة الأفريقية”.

كما كشف مصدر باللجنة التنفيذية أن موتسيبي أطلع اللجنة على الخطاب المرسل من الاتحاد إلى شبكة “بي ان سبورتس” بشأن فسخ التعاقد المبرم بين الجانبين في 2017، والذي من المفترض أن يستمر حتى 2029.

وأكد نفس المصدر أن (كاف) أرسل بالفعل إلى الشبكة القطرية في مستهل الشهر الحالي خطابا بفسخ التعاقد الذي تم إبرامه في 2017 بمقابل يبلغ 415 مليون دولار، ويمتد التعاقد الذي تحصل بموجبه “بي ان سبورتس” على حق نقل مباريات البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لمدة 12 عاما.