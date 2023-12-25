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رياضة

الكشف عن مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عمر سلامي
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الكشف عن مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025
أرشيف
مجسم كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستقام بالمغرب.

وستلعب مباريات الدور التمهيدي في الفترة ما بين 18 و26 مارس 2024 .

أما مباريات الجولتين الأولى والثانية فستجرى في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر2024.

وتلعب مباريات الجولة الثالثة والرابعة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر2024.

وتجرى مباريات الجولة الخامسة والسادسة في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024.

للإشارة فإنه لم يحدد بعد موعد إجراء نهائيت كأس أمم إفريقيا 2025.

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