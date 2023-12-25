الكشف عن مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستقام بالمغرب.

وستلعب مباريات الدور التمهيدي في الفترة ما بين 18 و26 مارس 2024 .

أما مباريات الجولتين الأولى والثانية فستجرى في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر2024.

الكاف يعلن عن مواعيد تصفيات كأس أفريقيا 2025:

– الدور التمهيدي فى الفترة من 18 إلى 26 مارس2024

👈الجولة الأولى و الثانية فى الفترة من

2 إلى 10 سبتمبر2024

👈الجولة الثالثة و الرابعة فى الفترة من

7 إلى 15 أكتوبر2024.

👈الجولة الخامسة و السادسة فى الفترة من

11 إلى 19 نوفمبر 2024 . pic.twitter.com/6jCCHJhxPJ — El Capitano⭐ (@spuerlilo) December 25, 2023

وتلعب مباريات الجولة الثالثة والرابعة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر2024.

وتجرى مباريات الجولة الخامسة والسادسة في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024.

للإشارة فإنه لم يحدد بعد موعد إجراء نهائيت كأس أمم إفريقيا 2025.