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اقتصاد

الكشف عن موعد أول صالون للسيارات الحرارية والكهربائية والهجينة

الشروق أونلاين
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الكشف عن موعد أول صالون للسيارات الحرارية والكهربائية والهجينة
أرشيف/ح. م
سيتم تنظيم أول صالون للسيارات الحرارية والكهربائية والهجينة في وهران أيام 24 إلى 29 جوان.

يحتضن مركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران من 24 إلى 29 جوان أول صالون للسيارات التي تعمل بالمحركات الحرارية والكهربائية والهجينة، حسب ما كشف عنه المنظمون في بيان.

وحسب البيان الذي نشره المنظمون يوم أمس الأحد، 14 جانفي، فهذه الطبعة الأولى من “معرض المركبات الهجينة الحرارية والكهربائية والقابلة لإعادة الشحن (SIVEHA) وهو حدث كبير بموقعه المتميز بمدينة وهران التي تستعد لأن تصبح قطبا مستقبليا وللتأكيد على أهمية صناعة السيارات في الجزائر”.

وهذا بعد أن أتاحت “إعادة تنظيم قطاع السيارات منذ عام 2019 التي شهدتها الجزائر تنصيب فاعلين جدد واستئناف نشاط بعض الوكلاء السابقين.” وعودة العلامات التجارية إلى السوق وإعادة إطلاق مصانع التركيب عام 2023.

الصالون، يقول المنظمون، سيعرف حضور “عدد قياسي من الابتكارات ومشاركة الباحثين والمستثمرين في مجال السيارات الكهربائية والهجينة المصنوعة في الجزائر”، وسيمثل “بداية المراحل الرئيسية للتعاون وإنشاء شراكات جديدة بين الفاعلين في القطاع والمهنيين.”

أما عن برنامج فعاليات الصالون والمشاركين فيه، فأفاد ذات البيان أن الجمهور سيتعرف عليه، مع بداية شهر مارس خلال مؤتمر صحفي.

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