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رياضة

الكشف عن موعد الانتهاء من أشغال ملعب الدويرة

عمر سلامي
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الكشف عن موعد الانتهاء من أشغال ملعب الدويرة
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ملعب "علي لابوانت" بالدويرة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي عن موعد الانتهاء من أشغال ملعب “علي لابوانت” بالدويرة.

وقال الوزير بلعريبي، خلال مشاركته في اليوم الإعلامي حول الحد من مخاطر الزلازل: ” بعد استكمال ملاعب وهران ونيلسون مانديلا وتيزي وزو، ستكون لنا محطة أخرى بمعقل المولودية، ملعب علي عمار المدعو “علي لابوانت”.

وأضاف الوزير: “نسهر ليلا ونهارا على استكمال ملعب الدويرة في أقرب الآجال، ودعوني أقول لكم أننا لن نتعدى شهرا ونصف لاستكماله أي نهاية شهر جوان بحول الله”.

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