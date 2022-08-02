الكشف عن موعد انطلاق أسواق الرحمة الخاصة بالأدوات المدرسية

كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة سامي قلي، الثلاثاء عن انطلاق أسواق الرحمة الخاصة بالأدوات المدرسية بداية من 15 أوت الجاري.

وحسب ما أكده قلي للشروق نيوز فسيكون هناك 58 سوقا جواريا خاصا بالأدوات المدرسية وكل ما يحتاجه التلميذ، على أن تنطلق نظريا أول سوق في 15 أوت القادم.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أن مصالحه ستقوم بالتنسيق ومرافقة وزارة التربية في عمليات بيع الكتاب المدرسي.

وزارة التجارة: “أسواق الرحمة” لإنجاح الدخول المدرسي المقبل

وفي 1 أوت 2022، أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق تعليمات بمرافقة تجار الأدوات المدرسية، من أجل التحضير للدخول المدرسي المقبل، من خلال استحداث “أسواق رحمة” لهذه المواد عبر كافة التراب الوطني.

جاء ذلك في اجتماع تنسيقي ترأسه رزيق عبر التحاضر المرئي عن بعد، بحضور الإطارات المركزية للوزارة، ومديري التجارة الجهويين والولائيين.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصّص الاجتماع “لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات المتعلّقة بمراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وكذا التحضير للدخول المدرسي”.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع، ضرورة مضاعفة الجهود من أجل “ضمان توفير هذه المواد للمواطن، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الدخول المدرسي”.

وفي اجتماع سابق، تناول الوزير رزيق مع مديري التجارة موضوع “فتح أسواق رحمة مخصّصة لبيع المستلزمات المدرسية، في الفترة الممتدة بين 15 أوت و15 سبتمبر”.

منظمة المستهلك: ارتفاع جنوني لأسعار الأدوات المدرسية هذا العام

وفي 30 جويلية 2022، كشفت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك عن تسجيل ارتفاع جنوني في أسعار الأدوات المدرسية وصل بعضها نسبة تتراوح مابين 150% الى 250%.

وحذرت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك من أن ارتفاع الأسعار والندرة سيهددان الدخول المدرسي ودعت الى تدارك الوضع من الآن

وقالت المنظمة أن أسعار الأدوات المدرسية سجل ارتفاعا جنونيا في السوق بلغت نسبته 150 الى 250 بالمائة، حيث بلغ سعر كراس 96 صفحة من 95 الى 145 دينارا ، وتجاوز سعر حزمة الورق حدود 900 دج، قبل أقل من شهرين عن بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت المنظمة أن توقعات المعنيين بالقطاع تحذر من نقص العرض والندرة التي ستطال بعض الأدوات، بسبب تأخر الطلبيات المستوردة، خصوصا أن نسبة 90 بالمائة من المواد المدرسية التي تعرض في السوق الوطنية يتم استيرادها من الخارج.

وأضافت المنظمة أن تجهيز الطفل الواحد بكل اللوازم الضرورية الخاصة بالتمدرس حسب تقديرات يتطلب ميزانية تقارب 6000 إلى 12000 دج “محفظة بكامل الأدوات، مئزر، كتب»، حسب جودة ونوعية المنتوج و حسب الطور الدراسي من الابتدائي الى الثانوي.