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الكشف عن موعد انطلاق التسجيلات الجامعية النهائية

الشروق أونلاين
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الكشف عن موعد انطلاق التسجيلات الجامعية النهائية

تنطلق التسجيلات الجامعية النهائية بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، من يوم 5 إلى 10 أوت الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه يستوجب على الطلبة دفع حقوق التسجيل المقدرة بـ200 دج إلكترونيا، وذلك عبر المنصة الرقمية https://progres.mesrs.dz/webetu.

وتتم عملية الدفع باستعمال البطاقة الذهبية سواء كانت للطالب أو أحد أقربائه، وكإستثناء بواسطة حوالة بريدية تطبع من ذات المنصة وتسدد لدى أي مكتب بريد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التسجيل يصبح نهائيا بمجرد القيام بهذه العملية، ليتحصل بعدها المعني على بطاقة الطالب الإلكترونية، التي يمكن تحميلها على هاتفه الذكي من نفس المنصة.

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